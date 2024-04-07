«Герани» сожгли зарубежную ПВО: новости СВО на вечер 7 апреля

Фото: ДСНС Украины

Вооруженные силы России уничтожили иностранную систему противовоздушной обороны, располагавшуюся около харьковского аэропорта, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, после точного попадания система ПВО противника сдетонировала. В харьковском подполье при этом уточнили, что объект атаковали «Герани».

Подпольщики утверждают, что с недавних пор у ВСУ появилось «что-то новое», что позволяло отражать атаки. Другие источники рассказали, что в районе аэропорта постоянно замечали пикапы ВСУ. По их словам, ночью там произошел пожар.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к утру 7 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

ВКС России уничтожили «натовские подарки» для Украины

Российская авиация и артиллерия уничтожили склад Вооруженных сил Украины, в котором находились безэкипажные катера и другое вооружение, переданное Киеву членами НАТО, сообщается в свежей сводке Министерства обороны РФ. По данным ведомства, также в 107 районах были поражены скопления солдат и военной техники армии противника.

В течение суток российские системы ПВО нейтрализовали 293 беспилотника ВСУ. Военным также удалось ликвидировать четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Подпольщики из Одессы обесточили воинскую часть ВСУ

Одесское подполье сумело уничтожить распределительный щит и обесточить украинскую воинскую часть в поселке Авангард, а также производственный цех по выпуску беспилотников в Хлебодарском районе города, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Эту информацию ему предоставили коллеги-одесситы. Он опубликовал фотографии, на которых виден горящий в темноте распределительный электрощит.

Члены Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений эвакуировали более 15 тел украинских военнослужащих из-под Артемовска. Останки располагались около одного из укрепрайонов ВСУ. Предполагается, что они могли находиться там с лета 2022 года.

ВСУ ударили по шестому энергоблоку ЗАЭС

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Запорожской АЭС, задействовав беспилотники-камикадзе. Одни из ударов пришелся на купол шестого энергоблока атомного объекта. Радиационный фон на станции и прилегающей к ней территории не изменился, он не превышает естественных фоновых природных значений, уточнили в пресс-службе ЗАЭС.

Один дрон ударил в районе грузового порта, другой — рядом со столовой, был поврежден грузовой автомобиль. При этом за 20 минут до атаки на этой территории находились эксперты МАГАТЭ.

Фото: МО Украины

Российские авиабомбы создали головную боль для ВСУ

Корректируемые авиационные бомбы, применяемые Вооруженными силами России в зоне боевых действий, регулярно уничтожают позиции украинских войск, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, это происходит массово и рутинно.

Он убежден, что от российских авиационных бомб «невозможно скрыться», а противодействовать снарядам можно только с помощью истребительной авиации. При этом Кулеба подчеркнул, что ВСУ получат американские самолеты F-16, способные повлиять на ситуацию в воздухе, не раньше середины лета.

Украина снова попросилась в НАТО

Заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев обратился к НАТО с просьбой зарезервировать за страной место в Альянсе. Он признал, что государство не сможет присоединиться к Блоку до окончания конфликта. Однако Чернев считает, что партнеры Киева могли бы сохранить для него место.

В ряде регионов Украины раздались взрывы

В Харькове произошло два взрыва, сообщил мэр города Игорь Терехов. Согласно данным онлайн-карты местного Министерства цифровой трансформации, в регионе звучала воздушная тревога. В Одессе в результате ночных взрывов возник пожар, повреждения получила припортовая инфраструктура, сообщила пресс-служба сил обороны юга ВСУ.

Telegram-канал Readovka со ссылкой на военкоров сообщил, что по Университету Воздушных сил Украины в Харькове ударили ракетами. Согласно его информации, над военной частью поднялся столб дыма. Канал уточнил, что данное учебное заведение занимается подготовкой кадров для Военно-воздушных сил Украины. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.

Украине предрекли военный переворот

Советник главы ДНР Ян Гагин допустил, что президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти в результате военного переворота. Он предположил, что наиболее очевидной фигурой для смены нынешнего президента является посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который заслужил авторитет как у военных, так и у гражданских.

Власть на Украине может смениться в результате так называемого чеченского сценария, когда на смену нынешнему президенту придет лидер пророссийского толка, такое мнение озвучил военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, в этом случае противостояние развернется уже внутри Украины и российская сторона будет помогать своим сторонникам.

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