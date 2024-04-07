Вооруженные силы России уничтожили иностранную систему противовоздушной обороны, располагавшуюся около харьковского аэропорта, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, после точного попадания система ПВО противника сдетонировала. В харьковском подполье при этом уточнили, что объект атаковали «Герани».
Подпольщики утверждают, что с недавних пор у ВСУ появилось «что-то новое», что позволяло отражать атаки. Другие источники рассказали, что в районе аэропорта постоянно замечали пикапы ВСУ. По их словам, ночью там произошел пожар.
Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к утру 7 апреля, читайте в материале NEWS.ru.
ВКС России уничтожили «натовские подарки» для Украины
Российская авиация и артиллерия уничтожили склад Вооруженных сил Украины, в котором находились безэкипажные катера и другое вооружение, переданное Киеву членами НАТО, сообщается в свежей сводке Министерства обороны РФ. По данным ведомства, также в 107 районах были поражены скопления солдат и военной техники армии противника.
В течение суток российские системы ПВО нейтрализовали 293 беспилотника ВСУ. Военным также удалось ликвидировать четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
Подпольщики из Одессы обесточили воинскую часть ВСУ
Одесское подполье сумело уничтожить распределительный щит и обесточить украинскую воинскую часть в поселке Авангард, а также производственный цех по выпуску беспилотников в Хлебодарском районе города, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Эту информацию ему предоставили коллеги-одесситы. Он опубликовал фотографии, на которых виден горящий в темноте распределительный электрощит.
Члены Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений эвакуировали более 15 тел украинских военнослужащих из-под Артемовска. Останки располагались около одного из укрепрайонов ВСУ. Предполагается, что они могли находиться там с лета 2022 года.
ВСУ ударили по шестому энергоблоку ЗАЭС
Вооруженные силы Украины атаковали территорию Запорожской АЭС, задействовав беспилотники-камикадзе. Одни из ударов пришелся на купол шестого энергоблока атомного объекта. Радиационный фон на станции и прилегающей к ней территории не изменился, он не превышает естественных фоновых природных значений, уточнили в пресс-службе ЗАЭС.
Один дрон ударил в районе грузового порта, другой — рядом со столовой, был поврежден грузовой автомобиль. При этом за 20 минут до атаки на этой территории находились эксперты МАГАТЭ.
Российские авиабомбы создали головную боль для ВСУ
Корректируемые авиационные бомбы, применяемые Вооруженными силами России в зоне боевых действий, регулярно уничтожают позиции украинских войск, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По словам дипломата, это происходит массово и рутинно.
Он убежден, что от российских авиационных бомб «невозможно скрыться», а противодействовать снарядам можно только с помощью истребительной авиации. При этом Кулеба подчеркнул, что ВСУ получат американские самолеты F-16, способные повлиять на ситуацию в воздухе, не раньше середины лета.
Украина снова попросилась в НАТО
Заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев обратился к НАТО с просьбой зарезервировать за страной место в Альянсе. Он признал, что государство не сможет присоединиться к Блоку до окончания конфликта. Однако Чернев считает, что партнеры Киева могли бы сохранить для него место.
В ряде регионов Украины раздались взрывы
В Харькове произошло два взрыва, сообщил мэр города Игорь Терехов. Согласно данным онлайн-карты местного Министерства цифровой трансформации, в регионе звучала воздушная тревога. В Одессе в результате ночных взрывов возник пожар, повреждения получила припортовая инфраструктура, сообщила пресс-служба сил обороны юга ВСУ.
Telegram-канал Readovka со ссылкой на военкоров сообщил, что по Университету Воздушных сил Украины в Харькове ударили ракетами. Согласно его информации, над военной частью поднялся столб дыма. Канал уточнил, что данное учебное заведение занимается подготовкой кадров для Военно-воздушных сил Украины. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.
Украине предрекли военный переворот
Советник главы ДНР Ян Гагин допустил, что президента Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти в результате военного переворота. Он предположил, что наиболее очевидной фигурой для смены нынешнего президента является посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который заслужил авторитет как у военных, так и у гражданских.
Власть на Украине может смениться в результате так называемого чеченского сценария, когда на смену нынешнему президенту придет лидер пророссийского толка, такое мнение озвучил военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, в этом случае противостояние развернется уже внутри Украины и российская сторона будет помогать своим сторонникам.
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