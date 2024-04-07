«Герани» разбомбили иностранную систему ПВО у харьковского аэропорта РИА Новости: ВС РФ уничтожили иностранную систему ПВО у харьковского аэропорта

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России уничтожили иностранную систему противовоздушной обороны, располагавшуюся около харьковского аэропорта, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. По его словам, было совершено точное попадание, после чего система ПВО сдетонировала. В харьковском подполье при этом уточнили, что атака была осуществлена «Геранями».

Был прилет в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа, она сдетонировала, но не ракетами, — рассказал Лебедев.

Подпольщики добавили, что с недавних пор у ВСУ появилось «что-то новое», что позволяло отражать атаки. Другие источники рассказали, что в районе аэропорта постоянно замечали пикапы ВСУ. По их словам, ночью там произошел пожар.

Стрельба громкая, размеренная, разрывы в небе. Подозреваю, что европейская зенитная система какая-то, но, судя по взрыву, «Герань» так и не сбили, — рассказал подпольщик.

Ранее сообщалось, что пророссийское одесское подполье сумело уничтожить распределительный щит и обесточить украинскую воинскую часть в поселке Авангард. Кроме того, свет выключили в производственном цехе по выпуску беспилотников в Хлебодарском районе города.