География диверсий на ж/д резко расширилась: как ВСУ атакуют РФ 13 июня Украинские войска нанесли удары по населенным пунктам Курской и Брянской областей

Фото: Официальный телеграм-канал губернатора Курской области

Обстрелы посёлка Глушково

Российские регионы за минувшие сутки вновь подверглись артобстрелам и атакам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об ударах противника по поселкам Глушково и Теткино. По данным Telegram-канала SHOT, украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали приграничные села Брянской области. Минобороны РФ и местные власти пока не комментировали эту информацию. Сразу в нескольких российских регионах диверсанты подожгли оборудование на железной дороге. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Какие поселки Курской области подверглись обстрелам

Губернатор Курской области Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что утром 13 июня украинские войска обстреляли поселки Глушково и Теткино. По его словам, на местах работают аварийные службы.

«С раннего утра со стороны Украины обстреливают поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе. На данный момент в Теткино пострадало девять домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение. Поврежден автомобиль. Пострадавших нет», — написал Старовойт.

Губернатор добавил, что в Глушково были также повреждены несколько домов. По информации Telegram-канала Mash, один из снарядов попал в местный кинотеатр «Мир». Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Как дроны атаковали Брянскую область

SHOT сообщил, что 12 июня ВСУ сбросили несколько боеприпасов на приграничные села в Брянской области. По информации канала, атака велась с помощью беспилотников в Климовском районе около 18:00 по московскому времени: два неустановленных боеприпаса были сброшены с БПЛА на поселок Луговой (1,4 км от границы с Украиной) и один — на поселок Забрама (950 м от границы).

SHOT отмечает, что три боеприпаса взорвались при падении, однако пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ и местные власти пока не комментировали эту информацию.

Где произошли новые диверсии на железной дороге

Telegram-канал Baza сообщил, что поздно вечером 12 июня диверсанты подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне Пискаревка — Ржевка Ленинградской области. По информации канала, из-за ЧП поезда встали на 10 минут, а на месте были обнаружены сгоревшая бутылка и пачка от сигарет. Кинологи, которых отправили на поиски преступников, пока их не обнаружили. Местные власти не комментировали эту информацию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Еще одного диверсанта, уничтожившего железнодорожное оборудование в Челябинске, задержали. По данным SHOT, неизвестный поджег два релейных шкафа на 35 км перегона Чурилово в ночь на 12 июля. Как сообщает канал, задержанным оказался 27-летний местный житель, который уже признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия».

Также во вторник стало известно, что в ночь на 11 июня диверсанты подожгли релейный шкаф на железной дороге в Чеховском районе Подмосковья вблизи поселка Чепелево. По информации канала SHOT, о горящем объекте в полицию доложил машинист поезда. Шкаф успел полностью выгореть. Правоохранительные органы ищут злоумышленника. Канал добавляет, что на месте преступления были найдены три окурка, пачка сигарет, антивандальные замки и этикетка от бутылки айрана. По факту поджога было возбуждено уголовное дело по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ).

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