«Генштаб перебирается в окопы»: военный эксперт о назначении Герасимова Военный эксперт Баранец связал назначение Герасимова с переездом Генштаба ВС «в окопы»

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Валерий Герасимов

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Баранец считает, что перестановки в Генштабе ВС связаны с необходимостью для руководства находиться в зоне СВО. В беседе с «Царьградом» он отметил, что назначение на должность командующего спецоперацией начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова продиктовано необходимостью наличия административных полномочий у командующего.

Эти назначения говорят о том, что Генштаб ВС России перебирается в окопы. Вот так бы я сказал. Управление СВО теперь сконцентрировано не на Фрунзенской набережной, в тёплых кабинетах с лакированными полами. Оно переезжает непосредственно на передовую, — рассказал эксперт.

Баранец предполагает, что русская армия в ближайшее время попытается прорваться вдоль линии Славянск — Краматорск. По мнению военного обозревателя, новые назначения могут быть связаны с активизацией боевых действий в зоне СВО. Эксперт отметил, что назначения были произведены своевременно.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск на Украине. Главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, который до этого занимал должность командующего, был назначен заместителем Герасимова.