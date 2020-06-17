Генпрокурор: за год подготовку терактов выявили в 24 регионах России

https://static.news.ru/photo/8584ae2e-b081-11ea-bece-fa163e074e61_660.jpg Игорь Краснов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытки террористических атак за год были выявлены в 24 российских регионах, сообщил генеральный прокурор страны Игорь Краснов.

По его словам, в настоящее время сохраняется высокий уровень террористических угроз.

Более чем на треть (38%) увеличилось число предотвращённых терактов. Они выявлены в 24 регионах, — уточнил он во время выступления с ежегодным докладом в Совфеде.

Краснов подчеркнул, что для терактов выбирались места массового скопления людей.

Генпрокурор отметил, что в связи с этим было уделено повышенное внимание вопросам антитеррористической защищённости особо важных объектов и территорий. Он уточнил, что прокуроры направили в суды около 10 тысяч исков об устранении обнаруженных нарушений.

По словам Краснова, сейчас важно усиливать профилактическую работу по противодействию терроризму, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, Верховный суд РФ признал террористической организацию «Хайят Тахрир аш-Шам» и запретил её деятельность на территории России. С соответствующей просьбой в инстанцию обратился глава надзорного ведомства. В документе говорится, что группировка вела в РФ «пропагандистскую и иную работу» и угрожала безопасности страны, а также жизням и здоровью граждан.

Ранее стало известно, что генпрокуратура может получить право по блокировке интернет-ресурсов или интернет-СМИ за оправдание или обоснование экстремизма и терроризма. Законопроект подготовлен членами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.