Генпрокурор России объяснил, почему в аптеках выросли цены на лекарства

Цена на медикаменты во многих регионах России выросла из-за необъяснимой жадности коммерсантов, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенной коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина, пишет ТАСС. Руководитель надзорного органа потребовал от подчинённых продолжать мониторинг цен на лекарства.

Проведённые проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя их стоимость в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины, — сказал Краснов.

Генпрокурор поручил на системной основе проводить проверки всех цепочек ценообразования в фармсекторе, а также проверять обоснованность торговых наценок на товары первой необходимости и продукты питания. Он подчеркнул, что нужно жёстко пресекать попытки спекуляций в нынешний период рыночной нестабильности.

Ранее глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин сообщил, что объём импорта медикаментов в Россию из ЕС и США остаётся на уровне прошлого года. По его словам, основными поставщиками являются Германия, Франция, Великобритания, а также Белоруссия и Индия.