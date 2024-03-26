Генпрокурор РФ рассказал о ходе расследования взрывов на «Северных потоках» Генпрокурор РФ: расследование взрывов на «Северных потоках» продвигается

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look press

Российское расследование взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» продвигается, сообщил «Коммерсанту» генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, сейчас проводятся взрывотехническая судебная экспертиза и другие следственные действия, которые помогут установить типы, особенности и мощности устройств, с помощью которых был совершен подрыв.

Решение этих стран (Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции) отказаться от сотрудничества с нами в первую очередь свидетельствует о том, что реальное расследование ими не велось. <...> А вот наше расследование продвигается вперед. <...> Это теракт, а не диверсия, как пытается преподнести нам Запад, — резюмировал генпрокурор.

Ранее стало известно, что Дания приостанавливает расследование взрывов на газопроводах «Северный поток». По данным полиции, у нее нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. Перед этим такое же решение приняла прокуратура Швеции. Следствие пришло к выводу, что шведская юрисдикция не распространяется на этот случай, а граждане страны не участвовали в подрыве газопроводов. Также не удалось установить подозреваемых.

Как считает спикер Госдумы Вячеслав Володин, Швеция закрыла расследование теракта на «Северных потоках» из-за вступления в НАТО. По его словам, на фоне присоединения к Альянсу Стокгольм не может рассказать правду об участии США во взрывах.