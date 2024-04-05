Обвиняемым в хищении у Сбербанка запросили большие сроки «Коммерсант»: обвиняемым в хищении у Сбербанка запросили сроки до восьми лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газета «Коммерсант» написала, что гособвинители попросили назначить трем фигурантам уголовного дела о хищении кредита Сбербанка тюремные сроки от семи до восьми лет. Как уточнило издание, речь идет о совладельце и двух топ-менеджерах петербургского ретейлера ТД «Интерторг» Аллахверди Абдуллаеве, Игоре Защеринском и Марианне Левинтовой. «Коммерсант» напомнил, что брат главного обвиняемого Мушвиг Абдуллаев объявлен в международный розыск, но так и не был найден.

Издание, сославшись на версию следствия, пишет, что фигуранты обманом получили доступ к заемным средствам в размере 8,65 млрд рублей и расхитили их. «Коммерсант» подчеркнул, что процесс по просьбе Генпрокуратуры перенесли из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы избежать давления на суд. Газета также сообщила, что Игорь Защеринский назвал себя таким же потерпевшим как Сбербанк, так как «Интерторг» остался ему должен 160 млн рублей. «Коммерсант» добавил, что эта торговая группа развивала сети Spar и «Народная 7Я».

В марте троим представителям ООО «ТД Интерторг», подозреваемым в хищении у Сбербанка, были предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в сфере кредитования, совершенном организованной группой или в особо крупном размере. В Санкт-Петербурге в нескольких офисах и по адресам проживания были проведены обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение.