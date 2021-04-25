Каждый пятый поставщик лекарств в РФ замешан в картельном сговоре

https://static.news.ru/photo/30439046-a67c-11eb-a069-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примерно каждый пятый поставщик лекарств в России является участником картельного сговора. Задача его участников — сохранить максимальные ставки цен на рынке, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на заместителя генпрокурора Александра Буксмана.

Выступая на заседании президиума Совета законодателей, он рассказал , что такие незаконные кооперации выявлены в Удмуртии, Пермском крае, Новосибирской, Самарской и других областях. В общей сложности доля поставщиков лекарств, замешанных в этой схеме, доходит до 20%.

Картельные сговоры ведут к допрасходам бюджетов, к рискам заключения антиконкурентных соглашений, связанных с участием аффилированных лиц, которые заинтересованы в сохранении наибольшей цены, — пояснил Буксман.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выявила признаки картельного сговора на рынке металлопроката. Их обнаружили при участии в торгах на поставку продукции. Если нарушения подтвердятся, организации будут оштрафованы.