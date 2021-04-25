Каждый пятый поставщик лекарств в РФ замешан в картельном сговоре

Примерно каждый пятый поставщик лекарств в России является участником картельного сговора. Задача его участников — сохранить максимальные ставки цен на рынке, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на заместителя генпрокурора Александра Буксмана.
Выступая на заседании президиума Совета законодателей, он
Картельные сговоры ведут к допрасходам бюджетов, к рискам заключения антиконкурентных соглашений, связанных с участием аффилированных лиц, которые заинтересованы в сохранении наибольшей цены, — пояснил Буксман.
Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выявила признаки картельного сговора на рынке металлопроката. Их обнаружили при участии в торгах на поставку продукции. Если нарушения подтвердятся, организации будут оштрафованы.