Генпрокуратура выявила хищения на 2 млрд рублей при реализации нацпроектов

Генпрокуратура возбудила свыше 600 уголовных дел по нарушениям, допущенным в ходе реализации национальных проектов. Было выявлено хищений на общую сумму более 2 млрд рублей, заявил генпрокурор Игорь Краснов на заседании по итогам работы ГП за 2021год, текст его доклада опубликован на сайте ведомства.

Генпрокурор отметил, что в общей сложности пресечено более 60 тысяч нарушений при выполнении нацпроектов. Многие из них связаны с нецелевым расходование бюджетных средств, а также неполным или несвоевременным доведением их до получателей.

По всем таким фактам приняты меры реагирования <...>. По материалам прокуроров возбуждено 635 уголовных дел, в том числе о хищениях бюджетных средств на общую сумму более 2 миллиарда рублей, — сказал глава надзорного ведомства.

Краснов добавил, что при осуществлении государственных и муниципальных закупок пресечено порядка 190 тысяч нарушений. В суды направлено свыше полутора тысяч исков на сумму в 8,5 млрд рублей.