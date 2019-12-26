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Генеральный прокурор РФ Леонид Коржинек усомнился в соразмерности наказания, назначенного предпринимателю Алексею Каковкину, включённому в «лондонский список» Бориса Титова.

В преддверии рассмотрения апелляционной жалобы защиты участника «лондонского списка» Андрея Каковкина Генеральная прокуратура предложила прокурору Ростовской области «вернуться к вопросу о соразмерности» назначенного наказания, — цитирует ТАСС пресс-службу Генпрокуратуры.

«Список Титова» был составлен в феврале 2018 года после того, как уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов встретился в Лондоне с уехавшими из России бизнесменами, против которых возбуждены уголовные дела.

Как ранее писал NEWS.ru, Титов сообщил, что «лондонский список» бизнесменов, которые хотят пересмотра уголовных дел в своём отношении на территории РФ, растёт. На данный момент число участников превышает 50 человек.