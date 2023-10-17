Генпрокуратура утвердила обвинительный вердикт убийце военкора Татарского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Дарьи Треповой, задержанной за убийство военного корреспондента Владлена Татарского, сообщается на сайте ведомства. Обвинения выдвинуты по статьям о террористическом акте, незаконном приобретении взрывных устройств и приобретении поддельного водительского удостоверения.

После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении соучастников Треповой продолжается, — рассказали в Генпрокуратуре.

По версии следствия, Трепова вошла в состав организованной группы для совершения теракта, разделяя оппозиционные взгляды неустановленных соучастников о проведении спецоперации на Украине. Основной целью теракта являлась дестабилизация органов государственной власти, а также понуждение их к окончанию СВО. Следователи отмечают, что Трепова представлялась чужим именем и неоднократно посещала выступления Татарского с целью заслужить его доверие. В апреле 2023 года она передала ему замаскированное под статуэтку взрывное устройство. В результате подрыва военный корреспондент скончался на месте.

Следственный комитет РФ объявил о завершении расследования уголовного дела об убийстве Татарского 10 октября. Обвинения предъявлены не только Треповой, но и Дмитрию Касинцеву. Его обвиняют в укрывательстве Треповой после совершения теракта.