Генпрокуратура РФ направила новый запрос в ФРГ по ситуации с Навальным

Законопроекты по реализации поправок к Основному закону, которые входят в его основную часть будет вносить в Госдуму президент России Владимир Путин. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, нужно внести около сотни изменений в различные законодательные акты, при этом 40 из них рассмотрят уже во время осенней сессии. Крашенинников также отметил, что сейчас подготовка к...