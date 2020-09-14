Генпрокуратура РФ направила новый запрос в ФРГ по ситуации с Навальным

Новый запрос по инциденту с российским политиком Алексеем Навальным направила Генеральная прокуратура России германской стороне. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.
14 сентября на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года и дополнительных протоколов к ней Генеральная прокуратура РФ передала в компетентные органы юстиции ФРГ дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации из самолета рейса Томск — Москва" Навального А. А., доставленного из России в Германию для дальнейшего лечения, — отметил он.
При этом в Генпрокуратуре отметили, что Берлин ещё не дал свой ответ на запрос от 27 августа, однако заявления от официальных лиц ФРГ были опубликованы в местных СМИ. Из-за этого, продолжил Иванов, российское ведомство в новом запросе попросило предоставить дополнительные объяснения от лечащих Навального врачей, а также предоставить информацию и копии документов, касающихся его лечения.
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