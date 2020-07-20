Генпрокуратура признала нежелательными в России семь НКО

https://static.news.ru/photo/bc01ab42-ca75-11ea-a323-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть американских и одна британская НКО признаны нежелательными в России. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Нежелательными признаны американские НКО:

Всемирная организация по расследованию преследований «Фалуньгун» (World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong Inc);

Коалиция по расследованию преследования в отношении «Фалуньгун» в Китае (Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong in China);

Всемирный совет по спасению подвергаемых гонениям адептов «Фалуньгун» (Global Mission to Rescure Persecuted Falun Gong Practitioners Inc);

«Друзья „Фалуньгун“» (Friends of Falun Gong Inc);

«Врачи против насильственного извлечения органов» (Doctors Against Forced Organ Harvesting);

Буддистское сообщество «Родники дракона» (Dragon Springs Buddhist Inc).

Кроме того, нежелательной признана Европейская ассоциация «Фалунь Дафа» из Великобритании (The European Falun Dafa Association).

NEWS.ru писал, что Генпрокуратура признала нежелательным в РФ фонд ЕС по поддержке демократии. Работа этой организации несёт угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Решение Генпрокуратуры было направлено в Минюст.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает подозреваемым в финансировании терроризма участвовать в НКО. Инициатором законопроекта выступил кабмин. Нововведение позволит снизить риск получения радикалами финансирования через НКО.