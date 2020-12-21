Генпрокуратура признала «нежелательной» в России чешскую НПО

https://static.news.ru/photo/3037fc60-4392-11eb-ad63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ неправительственную организацию «Пражский центр гражданского общества».

По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации Prague Civil Society Centre («Пражский центр гражданского общества», «Пражский гражданский центр», Чешская Республика), — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По данным Генпрокуратуры, деятельность чешской НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Сведения о принятом решении ведомство направило в Минюст для внесения информации в перечень иностранных и международных нежелательных на территории России НПО. Вместе с «Пражским гражданским центром» в списке на сегодняшний день числятся 30 таких организаций.

Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предусматривает уголовное наказание за злостное уклонение от включения в перечень физлиц-иноагентов. В документе говорится о том, что неисполнение обязанностей со стороны гражданина по представлению в Минюст заявления о включении в реестр физлиц-иноагентов, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию за такое же деяние, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов. Кроме того, за это преступление может грозить лишение свободы сроком на пять лет либо принудительные работы на тот же срок.