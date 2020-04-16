Генпрокуратура потребовала удалить новые фейки о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/e91ba936-8004-11ea-bd4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к недостоверным сведениям про коронавирус, обнаруженным в соцсетях. В фейках, найденных в Интернете прокурорами Новосибирской и Самарской областей, а также Красноярского края, в частности говорится, что никакой пандемии нет, а в результате глобального финансового кризиса скоро могут отменить деньги.

Так, в социальной сети «ВКонтакте» выявлена видеозапись, автор которой сообщает, что «коронавирусная инфекция не опасна, поскольку является прикрытием масштабного глобального экономического кризиса», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ещё на пяти сайтах были найдены записи того же автора, в которых граждан предупреждали, что в ближайшее время банки перестанут выдавать деньги и нужно срочно скупать товары первой необходимости.

Ещё прокуроры нашли в Интернете статьи «Пандемия коронавируса — афера ВОЗ в мировых масштабах?» и «Что страшнее: коронавирус или правление...». Кроме того, была выявлена информация о том, что «сотрудникам полиции, задействованным в патрулировании улиц Красноярска, выдают ранее использованные маски». По данным регионального ГУ МВД, она не соответствовала действительности, зато спровоцировала множество негативных комментариев в Интернете.

Как писал NEWS.ru, компания Facebook успешно маркировала около 40 млн постов, которые несли недостоверную информацию о коронавирусе. В компании подчеркнули, что удалили сотни тысяч образцов информации, которая способна причинить людям физический вред. В качестве примера названы посты с утверждениями об исцеляющих свойствах отбеливателя и неэффективности соблюдения дистанции.

По данным на 16 апреля, всего в России зарегистрировано 27 938 заболевших в 84 регионах, число выздоровевших увеличилось до 2304 человек. За весь период в России от коронавируса скончались 232 человека.