Генпрокуратура отправила в суд дело о покушении на Соловьева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева. По данным ведомства, среди главных фигурантов дела выделили Андрея Пронского, которого считают главным организатором подготовки, Тимофея Мокия, Владимира Белякова, Владимира Степанова, Максима Дружинина, Андрея Волкова и Василия Стрижакова.

По версии следствия, в октябре 2021 года обвиняемый Андрей Пронский создал ячейку неонацистской группировки NS/WP, запрещенной на территории России, о чем публично заявил с целью привлечения сторонников, а также создал в мессенджере тематический канал. В деятельность группы были вовлечены Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков, Василий Стрижаков и иные лица, — сообщили в ведомстве.

В июле Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела о покушении на Соловьева. Всего к ответственности были привлечены восемь граждан России. Руководитель преступной группы Андрей Пронский пытался симулировать психическое нездоровье, но следствие предоставило достаточные доводы, чтобы его признали здоровым.

Второй Западный окружной военный суд решил освободить от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение Василия Стрижакова — одного из фигурантов дела о подготовке убийства. Согласно результатам психолого-психиатрических экспертиз, мужчина страдает бредовым шизофреноподобным расстройством и синдромом зависимости от стимуляторов.

Стрижаков отказался признать себя виновным в подготовке убийства Соловьева. По его словам, он лишь приютил в своей квартире других фигурантов дела, но сам не совершал никаких преступлений.