Генконсульство США закрылось в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/7264f446-b6d6-11eb-8916-96000091f725_660.jpg Фото: Владислав Фальшивомонетчик/wikipedia.org

Генконсульство США в Екатеринбурге закрылось на неопределённый срок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудников полиции в офисе дипмиссии.

Оно закрылось, — сказали представители правоохранительных органов.

Ранее генконсульство опубликовало в своём Twitter-аккаунте прощальное письмо своего главы Эми Сторроу.

Надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объёме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами, — говорится в сообщении.

Сторроу также отметила, что ей очень понравились жители региона за дух творчества и энергии. После возвращения домой глава генконсульства пообещала рассказать соотечественникам, «как много общего у россиян и американцев».

РИА Новости сообщает, что генконсул уже покинула Урал. Дипломат добавила, что всегда будет благодарна за то, что была частью екатеринбургского общества и встречалась с жителями Челябинска, Новосибирска, Красноярска, Верхней Салды и Нижнего Тагила, хотя из-за пандемии у неё было меньше возможностей знакомиться с людьми и посещать разные места «в этом красивом регионе».

Ранее сообщалось, что американское посольство в России сократит штат сотрудников дипмиссии на 75%. Кроме того, будет уменьшено количество оказываемых консульских услуг. Это произошло из-за решения Москвы о запрете найма сотрудников из числа граждан России.