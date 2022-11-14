Генконсульство РФ: при взрыве в Стамбуле пострадали три россиянина

Фото: Khalil Hamra/AP/ТАСС

Генконсульство России в Стамбуле сообщило, что при взрыве на улице Истякляль, произошедшем днем 13 ноября, пострадали три россиянина. В учреждении добавили, что сейчас их жизни ничего не угрожает. Общее число пострадавших в ЧП на данный момент — 81 человек, погибло шестеро. Ранее в генконсульстве сообщили, что россияне при взрыве не пострадали.

По уточненной информации, в результате взрыва, произошедшего 13 ноября с.г. на ул.Истикляль в Стамбуле, пострадало трое российских граждан. В настоящее время угроза их жизни отсутствует. Генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию, — говорится в сообщении.

Ранее турецкие журналисты обнародовали кадры задержания женщины, которая подозревается в совершении теракта в Стамбуле. На видео также попали вещи предполагаемой преступницы. Женщину, исходя из предварительной информации, задержали дома. На видео зафиксировано, как правоохранители выводят ее из подъезда.

До этого в Сети появилось видео, как подозреваемая в теракте в Стамбуле убегает с места происшествия. На кадрах видно, как женщина пробегает через толпу людей на оживленной улице города.

Президент России Владимир Путин выразил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с терактом в Стамбуле. В телеграмме, опубликованной на сайте президента России, он подтвердил готовность к тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.