Корейский дипломат признался, чего хотят его соплеменники от России Генконсул Кореи в Петербурге сообщил о желании южнокорейского бизнеса вернуться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнес из Южной Кореи заинтересован в возвращении к сотрудничеству с Калининградской областью, сообщил на встрече с заместителем председателя правительства Калининградской области Ильей Бариновым в Калининграде генкосул Республики Корея в Санкт-Петербурге Бюн Чоль Хван, передает ТАСС. Отмечается, что встреча прошла в рамках рабочей поездки генконсула в регион, где он встретился с проживающими там корейцами.

С октября прошлого года «Автотор» полностью приостановил производство корейских автомобилей (по инициативе корейской стороны — NEWS.ru). Нам очень жаль, но, тем не менее, наши корейские поставщики ищут другие способы работать и сотрудничать с Калининградской областью. Мы бы хотели вернуться как можно скорее, — сказал Бюн Чоль Хван.

Ранее сообщалось, что в российских салонах распродают остатки автомобилей KIA и Huyndai с наценкой примерно в 1 млн рублей. Популярные модели, такие как KIA Rio и Hyundai Solaris, уже исчезли из продажи.

Летом 2023 года Россия стала лидером по объему закупок легковых автомобилей китайских марок. Так, в июле в РФ завезли китайских легковушек на $1,06 млрд, а в июне — на $1,03 млрд, согласно данным таможни КНР. На втором месте оказалась Великобритания, на третьем — Испания. В топ-5 также вошли Бельгия и Мексика.