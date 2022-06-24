Генконструктор оценил защищенность установок «Сармата» от ядерного удара Генконструктор: шахты МБР «Сармат» надежно защищены от ядерного удара

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Испытание баллистической ракеты «Сармат»

Шахтные пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» должны гарантировать их сохранность, в том числе при попадании ядерным оружием, сообщил ТАСС генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь. По его словам, ракета выйдет из шахты «при любых условиях», а сам ракетный комплекс сможет размещаться в существующих шахтных пусковых установках при доработке инфраструктуры.

Шахта для «Сармата» — сложное инженерное сооружение, не только обеспечивающее пуск ракеты, но и гарантирующее ее сохранность как при попадании обычным высокоточным оружием, так и ядерным, — сказал Дегтярь.

Межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат» была впервые запущена 20 апреля с космодрома Плесецк. Пуск прошёл успешно. После завершения программы госиспытаний комплекс поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) РФ. Всего планируется построить 46 боевых комплексов «Сармат», на вооружение они поступят к концу осени этого года.