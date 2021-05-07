Отработано до мелочей: генеральная репетиция парада Победы в России

В Москве прошла генеральная репетиция парада в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Ещё раз военные отработали все движения. Пешие парадные расчёты численностью более 12 тысяч военных, механизированная колонна военной техники прошли заданным маршрутом. В репетиции приняли участие более 190 единиц техники и 76 самолётов и вертолётов. Командовал парадом главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, принимал — министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
По Красной площади проехали несколько типов танков: Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и новейший Т-14 «Армата». В числе боевых машин и мотострелковых подразделений были представлены БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением «Бережок» и перспективная БМП «Курганец-25». Впервые были задействованы новейшие «Тайфун-ПВО».
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru