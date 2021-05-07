Отработано до мелочей: генеральная репетиция парада Победы в России

В четверг, 29 апреля, в столице состоялась первая ночная репетиция парада в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне. Сначала военная техника прошла по Тверской улице, затем выстроилась в парадные колонны и проехала по Красной площади.

В репетиции парада приняли участие 190 единиц техники и 37 пеших парадных расчётов. Москвичи смогли воочию увидеть как легендарные Т-34, так и современные боевые машины, в частности танки «Армата», зенитно-ракетные...