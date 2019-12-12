Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Пожар на единственном авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошёл из-за неубранной промасленной ветоши. Экипаж корабля нарушил технику безопасности тем, что не убрал мусор во время ремонтных работ. В результате искра от сварки попала на промасленный материал и судно загорелось. Об этом сообщил «Коммерсант».

Пожар на единственном авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошёл из-за неубранной промасленной ветоши. Экипаж корабля нарушил технику безопасности тем, что не убрал мусор во время ремонтных работ. В результате искра от...