Генерал Александр Пильганов, чей сын сбил девятерых школьников и женщину, привлечён к административной ответственности Нижегородским судом. Об этом
Владелец автомобиля, за рулем которого находился предполагаемый виновник ДТП, в котором погибла женщина и пострадали девять школьников, привлечён к административной ответственности по части 3 статьи 12.3 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им), — процитировал «Интерфакс» пресс-службу регионального ГУ МВД.
Собственнику автомобиля назначен штраф в 3 тысячи рублей за передачу управления автомобилем. Генерал оплатил штраф, отметило издание.
Ранее NEWS.ru писал о том, что более 50 автомобилей стали участниками массового ДТП на трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл под Владивостоком из-за снегопада.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен