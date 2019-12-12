Александр Пильганов Александр Пильганов Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Генерал Александр Пильганов, чей сын сбил девятерых школьников и женщину, привлечён к административной ответственности Нижегородским судом. Об этом сообщил «Интерфакс».

Владелец автомобиля, за рулем которого находился предполагаемый виновник ДТП, в котором погибла женщина и пострадали девять школьников, привлечён к административной ответственности по части 3 статьи 12.3 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им), — процитировал «Интерфакс» пресс-службу регионального ГУ МВД.

Собственнику автомобиля назначен штраф в 3 тысячи рублей за передачу управления автомобилем. Генерал оплатил штраф, отметило издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что более 50 автомобилей стали участниками массового ДТП на трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл под Владивостоком из-за снегопада.

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