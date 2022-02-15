Генерал Громов заявил, что у СССР не было задачи победить в Афганистане

У советской армии не было задачи победить в Афганистане, заявил «Газете.Ru» генерал Борис Громов, командовавший выводом 40-й армии в 1989 году. Он объяснил, что военные должны были не позволить армиям других стран вторгнуться в Афганистан, и это удалось.

Споры о том, выиграла или проиграла 40-я армия войну в Афганистане, не утихают до сих пор. Самое правильное то, что нет предмета спора, ибо у нас не было задачи победить военным путём. <...> Её не существовало ни в приказах Министра обороны, ни в директивах начальника Генштаба, ни тем более в неких указаниях ЦК КПСС или советского правительства. <...> За всё время, которое там находились, мы не позволили ни одной армии мира не то чтобы нарушить границу Афганистана, но и попытаться вторгнуться на его территорию. Не допустить этого — вот главная была для нас официальная задача, — сказал генерал.

Он добавил, что победить советская армия могла, если бы это понадобилось, но уже ценой «моря крови».

По его словам, в Афганистане погибали не только советские рядовые бойцы, но и генералы. Вертолёты генерал-майора Вадима Хахалова и генерал-лейтенанта Петра Шкидченко сбили, как и истребитель МиГ-21, которым управлял генерал-майор Николай Власов. Генералы Анатолий Драгун и Леонид Цуканов скончались в Афганистане от болезней. Погибали и гражданские, отметил Громов.

Ранее руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников заявил, что в Афганистане не будет мира, пока афганцы не осознают себя как единую нацию. Никакая другая страна или даже всё международное сообщество в этом не поможет.