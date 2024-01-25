Генерал Соболев высказался про решение Мосгорсуда посадить Игоря Стрелкова Генерал Соболев: решение суда по делу Стрелкова комментировать сложно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru признался, что не следил за делом бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики, блогера Игоря Стрелкова (Гиркина), поэтому для него прокомментировать приговор Мосгорсуда сложно. По словам военного, он всегда считал Стрелкова положительным персонажем, а с некоторыми высказывания даже был согласен. В частности, речь идет о заявлении Гиркина о необходимости наращивания военных сил, отметил он.

Я всегда считал Игоря Стрелкова положительным персонажем, личность все-таки довольно известная. Честно, я не следил за всеми его высказываниями, поэтому сложно комментировать решение суда. Со словами о том, что нам нужно увеличивать и обучать армию, чтобы победить, например, я согласен. Мы работаем над решением этой проблемы, восстанавливаем наши вооруженные силы. Безусловно, нужно создавать новые военные округа, и мы уже занимаемся этим вопросом, — заявил Соболев.

Если говорить про ЧВК, то самые жесткие заявления по этому вопросу принадлежат, по словам генерала, ему самому. Соболев напомнил, что именно он всегда настаивал на том, чтобы государство имело абсолютную монополию на создание армии.

Полагаю, он критично высказался о российской власти или СВО. Вообще, самые экстремистские высказывания до недавнего времени делал [Евгений] Пригожин, — заключил генерал.

Ранее Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы. Блогера признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.