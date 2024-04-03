Генерал Соболев призвал устранить недостатки обороны Крымского моста Депутат Соболев: необходимо устранить недостатки обороны Крымского моста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Соболев

На сегодняшний момент Крымский мост надежно защищен, однако в его обороне есть недостатки, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, это связано с тем, что российская ПВО не видит низколетящие цели, которые движутся по воде. Соболев выразил уверенность, что принимается активная работа по укреплению безопасности Крымского моста.

Я думаю, на сегодняшний день Крымский мост защищен надежно, прежде всего силами ПВО. Но есть у нас недостатки. Наша ПВО не видит низколетящие цели, которые движутся по воде, из-за фона местности, в том числе морских волн. Я думаю, все меры принимаются, чтобы этого не допустить, — сказал Соболев.

Комментируя информацию о возможной атаке Крымского моста, депутат отметил, что нормальные разведчики, диверсанты не предупреждают о том, что они собираются делать, чтобы удар был внезапным. Он считает, что это психологически-информационное воздействие на Россию.

У нас был киевский князь Святослав — великий стратег и полководец. Вот он отправлял гонцов к противнику с уведомлением «Иду на Вы», но, как правило, все равно нападал внезапно и действовал в два раза быстрее, чем готовились к отражению. Но это явно не тот случай, — добавил Соболев.

Ранее газета Guardian сообщила, что главное управление разведки Минобороны Украины собирается вновь атаковать Крымский мост. Попытку украинская сторона может предпринять в первой половине текущего года.