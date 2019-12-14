Генерал Ракетных войск стратегического назначения РФ (РВСН РФ) Алексей Коннов лишился научной степени из-за диссертации, не прошедшей проверку на плагиат. Об этом
Значительная часть диссертации Коннова совпадает с текстом кандидатской диссертации Музякова и Петрия без соблюдения требования, установленного п. 14 Положения об учёных степенях. Выводы, к которым приходит в своей диссертации соискатель, совпадают с выводами, которые ранее были сделаны Музяковым, из чего следует, что самостоятельное исследование в соответствующей части соискателем не проводилось, — процитировало заявление о лишении степени издание.
Научную работу генерал выполнил в Военной академии РВСН имени Петра Великого, а защита прошла в МГТУ имени Баумана, сообщает издание.
Отмечается, что бывший кандидат философских наук на комиссию в МГТУ имени Баумана не явился.
Соискатель на заседание не пришёл. Вы видели работу? Это же позорище, — приводит слова члена диссовета доктора философских наук Надежды Багдасарьян «Газета.ru»
Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне потеряли интерес к научной степени. В 4, 4 раза сократилось число докторантов за пять лет. Кроме того, сократился приём в докторантуру с 1582 человек в 2013 году до 393 в 2018 году.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен