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Руководитель направления развития и разработки ресторанов «Кофемания», специалист, отвечающий за закупки чая, Ирина Пузачкова призналась, что молочного улуна не существует, а чай пуэр выдерживают вовсе не в земле, как полагают многие любители этого напитка. Об этом сообщил портал aif.ru.

Руководитель направления развития и разработки ресторанов «Кофемания», специалист, отвечающий за закупки чая, Ирина Пузачкова призналась, что молочного улуна не существует, а чай пуэр выдерживают вовсе не в земле, как полагают...