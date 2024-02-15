Генерал предположил, чем завершится российская СВО Генерал Громов: СВО завершится победой России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Специальная военная операция на Украине завершится победой России, считает Герой СССР генерал-полковник Борис Громов. В интервью ТАСС он не стал называть точных дат, уточнив, что российские военные действуют мужественно и уверенно.

По времени гадать не буду. Подчеркну, что наши военные молодцы, действуют мужественно, уверенно. В одном сомнений нет — СВО завершится нашей победой, — сказал офицер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальную военную операцию России на Украине может затянуть вмешательство коллективного Запада во главе с США. Однако, по его словам, СВО продолжится до выполнения всех поставленных задач.

Тем временем пресс-офицер 1-й отдельной бригады специального назначения Вооруженных сил Украины майор Тарас Березовец (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) считает, что боевые действия на Украине не закончатся в ближайшие годы. По его словам, целью украинской армии все еще является выход на границы 1991 года, несмотря на то, сколько времени на это уйдет. При этом он подчеркнул, что быстрого результата ожидать не стоит.

До этого военный эксперт Олег Глазунов допустил, что перелом в ходе спецоперации может произойти весной и летом 2024 года. По его словам, в настоящее время ВСУ испытывают легкий снарядный голод, однако в скором времени, очевидно, решат эту проблему и предпримут новую попытку контрнаступления.