Генерал рассказал, как России реагировать на вступление Финляндии в НАТО Генерал Ивашов призвал наращивать военные силы после вступления Финляндии в НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России нужно будет наращивать военные силы после присоединения Финляндии к НАТО, заявил NEWS.ru генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. Он отметил, что теперь в Финляндии и Швеции сможет быть размещен увеличенный военный контингент НАТО и России придется реагировать и поставить на границе несколько дивизий, средства ПВО и другое ракетное вооружение.

Финляндия уже не самостоятельное государство, а блоковая страна. Поэтому проецировать сюда нужно не только финские вооруженные силы, но и силы НАТО. Если раньше порядка 50 тысяч войск первой линии стояли у наших границ, то сейчас НАТО решило усилить их до 300 тысяч. Нам нужно наращивать военные силы. Если раньше направляли политико-дипломатические, культурные, экономические усилия, то сегодня приоритет будет военно-силовой. России нужно развивать северо-западное направление. Если противник усиливает свою группировку, то нельзя не реагировать, — сказал он.

23 марта президент Финляндии Сааули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в НАТО в ходе заседания правительства. Отмечается, что это стало финальной точкой в ратификации всех необходимых документов на национальном уровне. Вступление Финляндии теперь должны одобрить Турция и Венгрия, после чего генсек НАТО должен пригласить Финляндию вступить в Блок.