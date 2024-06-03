Генерал рассказал, чего ждет от ударного комплекса HUNTER Генерал-майор Цалко: у системы HUNTER должна быть большая дальность и легкий вес

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Разведывательно-ударный комплекс HUNTER для уничтожения морских дронов вряд ли принципиально отличается от БАС-750, заявил NEWS.ru президент ассоциации социальной поддержки уволенных с военной службы «Отечество», ветеран афганской войны генерал-майор авиации в отставке Александр Цалко. По его мнению, комплексу нужны ракеты с хорошей дальностью, чтобы надежно поражать цели.

Я не видел новую модель, но рискну предположить, что изменились возможности. Допустим, большие грузоподъемность и скорость вертолетному «убийце» не нужны. 150 км максимум, но будет оптимально разгоняться до 70-100 км/час. Нормальный экономичный режим. Плюс там должны использоваться новые материалы — легкие и сверхлегкие — и приличная электроника, — объяснил Цалко.

Он добавил, что комплексу понадобятся боеприпасы, вроде противотанковых управляемых ракет в разных модификациях и с возможностью наводит их сразу на несколько целей.

Желательно ракету наводить в таком режиме пуска, когда атакуешь сразу несколько целей, потому что ВСУ запускают свои дроны стаями. Значит, надо от стаи и отбиваться, — объяснил генерал.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России обнаружили и ликвидировали два морских беспилотника Военно-морских сил Украины в черноморской акватории. Отмечается, что дроны следовали в сторону Крыма.