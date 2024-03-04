Генерал раскрыл, почему танк «Армата» не нужен на СВО Генерал Болдырев: танк «Армата» слишком дорого производить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танки «Армата» на данный момент не нужны в зоне специальной военной операции на Украине, их дорого производить, заявил генерал Владимир Болдырев. Комментируя ситуацию НСН, военный эксперт отметил, что это техника будущего, но сейчас в ее использовании нет необходимости.

Как уточнил генерал, у России есть и другие танки, которые равноценны Leopard и Abrams, а Т-90 даже превосходит их. В связи с этим вряд ли результаты использования танков «Армата» будут выше. Кроме того, их производство дорого обойдется, так как этой технике нужны дорогостоящая электроника и системы наведения, подчеркнул Болдырев.

Пределов совершенствованию оружия нет, оно необходимо, но «Армата» — это танк будущего. Использовать его сейчас, тратить огромные деньги на производство и использование этого танка нет необходимости. Тем более, что у нас есть танки Т-90, Т-80 и Т-72. Т-80 и Т-72 равноценны тем же Leopard и Abrams, Т-90 превосходят их, — пояснил генерал.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов ранее сообщил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» состоит на вооружении российской армии. Разработал «Армату» генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов. По его словам, государственные испытания Т-14 закончатся через год-два.