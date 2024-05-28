Генерал раскрыл, откуда мог прилететь атаковавший Балашиху дрон Генерал Бижев: атаковавший Балашиху дрон могли запустить из Прибалтики

Сбитый в Подмосковье поздно вечером 27 мая украинский дрон мог быть запущен как, непосредственно, с самой Украины, так и с территории Прибалтики, если он был самолетного типа, говорит бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева. Небольшие же беспилотники, считает он, могли быть запустить «спящие» диверсионно-разведывательные ячейки. По его словам, которые приводит MK.RU, что российские специалисты в ближайшее время дадут точный ответ на этот вопрос.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа могли запустить с территории Украины или с территории недружественных нам стран. Например, из Прибалтики. Мелкий летательный аппарат могли запустить «спящие» диверсионно-разведывательные ячейки, которые могут, к примеру, в полевых условиях собрать беспилотник прямо на стройке или в лесу, — говорит он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки беспилотника, сбитого противовоздушной обороной, упали на частный дом в микрорайоне Кучино в Балашихе. По его информации, никто из местных жителей не пострадал, все люди успели эвакуироваться. Минобороны РФ информацию не комментировало.