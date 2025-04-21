Генерал ответил, смогут ли украинские самолеты противостоять новому Су-57 Генерал Липовой: усовершенствованный Су-57 превосходит всю авиацию Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

Усовершенствованные истребители Су-57 превосходят всю авиацию Украины, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, российский самолет может быть использован и как истребитель, и как тактический бомбардировщик.

Это самолет, рассчитанный на завоевание превосходства в воздухе. Он может работать как истребитель, он может работать как бомбардировщик тактического радиуса действия, и еще у него заложено много возможностей по обнаружению целей как в воздухе, так и на земле и на воде. У него есть и управляемое, и бомбардировочное, и пушечное вооружение. Поэтому этот самолет имеет значительное превосходство над всей авиацией Украины, — сказал Липовой.

Он добавил, что у ВСУ практически не осталось своих истребителей. По словам генерала, украинская армия задействует в боевых действиях самолеты НАТО устаревшего типа.

Ранее стало известно, что ВКС России получили два усовершенствованных истребителя Су-57. Самолеты пятого поколения, предположительно, относятся к отличающимся доработанной конструкцией и улучшенной авионикой сериям.