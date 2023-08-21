Генерал объяснил, как обезопасить Россию от украинских БПЛА Генерал Бижев призвал создать сплошное защитное поле от дронов Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для предотвращения атак украинских дронов российским военным надо создать на границе «сплошное радиолокационное поле», заявил в беседе с НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. По его мнению, необходимо выявлять и упреждающими ударами уничтожать точки запуска и производства БПЛА.

Надо укреплять нашу систему ПВО, совершенствовать радиотехническую разведку, успешно отражать эти удары, своевременно выявлять и наносить удары по точкам запуска. Также надо уничтожать инфраструктуру, на которой производятся беспилотники, — эти места всем давно известны. На границе со всеми недружественными странами нужно сплошное радиолокационное поле, чтобы увидеть муху, если она пролетит, — пояснил генерал.

Как напоминает издание, утром 21 августа Минобороны РФ сообщило о предотвращении двух атак беспилотников в Подмосковье. Днем ранее украинский дрон врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске, также попытки воздушных атак произошли в выходные в Ростовской, Новгородской и Белгородской областях.

По словам эксперта, потенциал советских времен и поддержка Запада позволят Украине еще долго продолжать атаки беспилотников.

Атаки будут продолжаться. Беспилотники у них быстро не закончатся, потому что в советское время их было сделано очень много. Сегодня их можно собирать быстро и легко. Учитывая помощь Запада самыми современными навигационными системами, они очень легко переоборудуются и переоснащаются. <...> Потенциал они сохранили, люди есть, мозги есть, и деньги есть, поскольку Запад помогает, — признал Бижев.

Ранее стало известно, что сбитый российской системой ПВО в Истринском районе беспилотник упал рядом с домом главного редактора RT Маргариты Симоньян. Обошлось без жертв и разрушений. Журналист поблагодарила военных за слаженную работу.