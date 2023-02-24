Генерал объяснил, почему еврею Зеленскому припишут антисемитизм Генерал в отставке Ивашов: Зеленского могут отдать под трибунал за преступления против человечности

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Эмиграция является лучшим вариантом для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку итогом его политической карьеры может стать трибунал, сообщил в разговоре с NEWS.ru бывший президент Академии геополитических проблем генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. По его словам, лидера Незалежной используют для полной зачистки всего русского по всей Украине на фоне спецоперации. Ивашов считает, что Зеленский либо уйдет сам, поняв свою роль, либо же его «раскрутят, а потом припишут антисемитизм, хоть он сам еврей».

И ладно, если его народ на выборах не переизберет. Но его могут довести до трибунала. Найдут преступления против человечности — и припишут Зеленскому. И он окажется на скамье подсудимых, — пояснил Ивашов.

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди ранее заявила, что Зеленского и солдат ВСУ, совершивших преступления, необходимо судить на территории Донбасса. Она подчеркнула, что трибунал над военными преступниками должен проводиться в наиболее пострадавшей от обстрелов зоне.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее рассказал, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Он отметил, что в результате атаки пострадали три частных домовладения, также была повреждена линия электропередачи.

Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев 23 февраля сообщил, что после обстрела территории Донецка погибли три сотрудника бригады скорой медицинской помощи. Он подчеркнул, что врачи были задействованы в эвакуации раненых.