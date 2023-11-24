Генерал-майор в отставке раскрыл тактику самолетов шестого поколения в небе Эксперт: пилот самолета шестого поколения будет управлять несколькими судами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Пилот самолета шестого поколения будет управлять двумя-тремя ведомыми машинами в беспилотном варианте, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, такие беспилотные машины в будущем смогут обезопасить летчиков, поскольку их в первую очередь будут направлять на рисковые миссии.

Например, во время вылета две-три машины будут пилотируемыми и при этом одновременно три-четыре самолета будут работать в беспилотном режиме. В итоге в небе будет одновременно, например, семь истребителей, но пилота будет всего два, — пояснил он.

Также, по словам заслуженного летчика, самолет шестого поколения можно будет отправить в одиночный полет в беспилотном режиме, например, для осуществления разведки или выполнения других задач. Кроме того, если предстоит прорывать какую-то серьезную систему ПВО противника, то сначала пойдет так называемая москитная авиация, затем беспилотные самолеты шестого поколения и только потом эти же машины с пилотами.

Главная задача тут — обезопасить человека. Если нет гарантий, что летчик вернется живым, то будут посылать беспилотные варианты самолетов шестого поколения, — заключил эксперт.

Ранее военный историк директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российские самолеты шестого поколения будут вооружены лазерами. По его словам, развитие оружия в сфере лазерных технологий является одним из приоритетов в работе военно-промышленного комплекса РФ.