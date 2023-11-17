Генерал-лейтенант рассказал, где России нужно усилить оборону от ВСУ Военэксперт Бижев призвал усилить оборону регионов России рядом с зоной СВО

Фото: МО Украины

Российские власти своевременно подняли вопрос об усилении системы противовоздушной обороны во всех приграничных районах, заявил NEWS.ru бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств — участников СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Он отметил, что оборона приграничных областей рядом с зоной СВО должна быть усилена в первую очередь.

Лучшие техника, расчеты, современное вооружение, современные самолеты пятого поколения — все лучшее должно находиться там. Потому что ставка очень высока — против нас воюет не просто Украина, а вся Европа и США. Причем воюют самыми передовыми техническими средствами. Поэтому вызов должен быть принят, и противостоять им должны наши самые передовые по оснащению и обученности части, — сказал Бижев.

Военэксперт рассказал, что в советское время все приграничные армии и округа были оснащены самой современной техникой — зенитно-ракетной, радиолокационной и радиоэлектронной борьбы, даже самые современные самолеты базировались на передовых приграничных аэродромах. Однако после развала СССР границы стали гораздо ближе, а подлетное время снарядов противника — гораздо меньше, добавил он.

Представьте, чтобы тогда долететь до Москвы из Восточной Германии, нужно было немало времени. Совсем иначе ситуация обстоит сейчас. Лететь до Москвы от границ Брянской или Смоленской области гораздо меньше. Поэтому Белгородская, Брянская, Смоленская области стали приграничными, — заявил Бижев.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что регионы Центрального федерального округа усилили систему ПВО. По его словам дополнительные меры приняты на фоне угроз. Задачи по защите критически важных объектов были поставлены в прошлом году.