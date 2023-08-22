Генерал Ивашов рассказал о дальнейшей карьере Суровикина Генерал Ивашов: полагаю, что генерала Суровикина ждет новое назначение

Фото: Алексей Ерешко/ТАСС

Сергей Суровикин

Генерала Сергея Суровикина, скорее всего, ждет назначение на новую должность, предположил в разговоре с NEWS.ru президент Академии геополитических проблем РФ генерал-полковник Леонид Ивашов. Об этом он заявил после появления сообщений об отстранении Суровикина от должности командующего ВКС и переводе его в распоряжение Генштаба.

Понимаете, есть процедура освобождения от должности в связи с назначением на другую должность. Есть варианты, когда от одной должности освобождают, а другая, на которую назначают, может быть пока не освобождена. Из-за процедур увольнения, например, или переназначений. Значит, тогда освобождают и назначают в распоряжение или Главного управления кадров Минобороны, или Генерального штаба. Перед увольнением тоже бывает, что между освобождением от должности и самим увольнением проходит несколько месяцев. И в этом случае тоже зачисляют в распоряжение Главного управления кадров. Но я полагаю, что если известие правдиво, то речь идет все-таки о новом назначении, — сказал Ивашов.

При этом генерал уточнил, что к известиям о Суровикине надо относиться очень осторожно. Во-первых, если об этом говорит иноагент, а во-вторых — потому что о генерале Суровикине чего только уже ни писали, и всё оказывалось фейком.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил NEWS.ru, что увольнение Суровикина с военный службы вполне вероятно. При этом, по его словам, официальных данных по этому поводу пока нет, решение о должности Суровикина будет принимать президент РФ Владимир Путин.

22 августа экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подтвердил информацию об отставке Суровикина. Он отметил, что сообщения Telegram-каналов об отстранении Суровикина, которые ссылались на его слова, соответствуют действительности. Журналист не раскрывает своих источников иначе как по решению суда.

Суровикин занимал эту должность с 31 октября 2017 года. При этом с 8 октября 2022-го по 11 января 2023 года он являлся командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине, а с 11 января 2023 года стал заместителем командующего.