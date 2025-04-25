Генерал ФСБ раскрыл, можно ли было предотвратить убийство Москалика Генерал Михайлов: убитому офицеру Москалику не смогли бы обеспечить охрану

Фото: NEWS.ru

Убитому в Балашихе замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанту Ярославу Москалику было невозможно обеспечить физическую охрану, сказал в беседе с NEWS.ru генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. Он объяснил, что существует закон об охране высших должностных лиц с соответствующим перечнем.

Заместитель начальника оперативного управления в этот перечень с охраной не попадает. Мы же понимаем, если уж охраняют серьезно, то охраняют первое лицо. А замы, естественно, находится вне поля зрения. Безусловно, есть огромное количество чиновников очень высокого ранга, которые никаким образом специально не защищаются, — отметил эксперт.

Михайлов добавил, что физическая охрана должностного лица не будет иметь стопроцентной эффективности, если речь идет о действиях профессиональных киллеров.

Я говорю о киллерах, потому что это люди, которые нанимаются либо со стороны, либо используются штатные сотрудники соответствующих структур. Скорее всего, для таких терактов они вербуются из числа российских граждан, тех людей, которые находятся в «мертвой зоне». То есть они «не читаются» на первый взгляд, если ничем себя не расшифровали, — пояснил он.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ) по факту убийства генерала Москалика. Telegram-канал «Архангел спецназа» связал трагедию с попытками Киева повлиять на ход переговоров по урегулированию украинского конфликта.