Генерал ФСБ раскрыл «бумажный» прием ЦРУ в деле о подрыве «Севпотоков» Генерал ФСБ Михайлов: ЦРУ засекретило материалы подрыва «СП» без внесения в базу

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Центральное разведывательное управление США не хранит в своих компьютерах секретные документы, поэтому материалов о подрыве трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в электронном виде не существует, заявил NEWS.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, документы особой секретности в ЦРУ даже не печатаются на машинке, а заполняются исключительно от руки и на бумаге.

Надо сказать, что серьезные документы никогда в компьютере не изготавливаются. Если документ очень серьезный, то он даже не пишется на пишущей машинке, а делается от руки и на бумаге. Ничего странного в этом нет, — сказал он.

Офицер в отставке подчеркнул, что если у ЦРУ чего-то нет в их базе данных, значит этого «не существует».

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» был связан не с Украиной, а с Германией. В своей статье на Substack он отметил, что таким образом Вашингтон стремился снизить влияние Москвы на Берлин и не допустить потери влияния США в Европе.

Журналист со ссылкой на анонимного чиновника пишет, что «Северный поток-1» и «Северный поток-2» шли напрямую из России через Балтийское море в Германию и были единственными трубопроводами, к которым можно было получить доступ, но это «было бы полностью отрицаемо».