Генерал ФСБ описал судьбу террористов из «Крокуса» после прорыва на Украину Генерал ФСБ Михайлов: подозреваемых в теракте в «Крокусе» убили бы на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обещание обеспечить подозреваемым в теракте в «Крокус Сити Холле» коридор на Украину наверняка бы не исполнили, их бы просто ликвидировали, а потом утопили в болоте, так как они уже не были нужны украинской стороне, это отработанный материал, рассказал NEWS.ru генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, после перехода границы их бы ликвидировали через час-полтора.

Это были смертники, никто им не заплатил бы, и никто бы не искал даже. Это затруднило бы работу российским следователям. Неизвестно, был ли создан в итоге коридор. А потом, нужны бы им были люди, совершившие тяжкое преступление? После теракта они уже не представляли интереса для Украины. К тому же, зачем им платить? — заявил Михайлов.

Он отметил, что коридор в условиях довольно протяженной границы, в которой есть много «мертвых зон», организовать возможно, даже несмотря на минные поля. По мнению Михайлова, средство противодействия таким коридорам — организация оперативного прикрытия государственной границы: «получили информацию — пресекли попытку пересечения государственной границы».

Ранее террористы, обвиняемые в атаке на «Крокус Сити Холл», назвали своим координатором некоего человека по имени Сайфулло. По словам боевиков, именно он полностью курировал их. Он якобы обещал им выплатить вознаграждение в Киеве.