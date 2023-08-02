Генерал ФСБ оценил безопасность визита Путина в Турцию Генерал ФСБ Михайлов: безопасность Путина во время визита в Турцию будет на должном уровне

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган

Безопасность президента России Владимира Путина во время визита в Турцию будет обеспечена на должном уровне, несмотря на то что террористическая угроза в этой стране высока, заявил NEWS.ru генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. По его словам, служба охраны даже просчитывает полет президентского лайнера, учитывая риски возможного появления в небе беспилотников.

Уверен, что бригада сотрудников ФСО и работники протокола президента уже вылетела в Турцию. Они просчитывают маршрут президента, его размещение. Опыт таких сложных визитов у этих людей есть, как и ответственность — визит этот очень серьезен. Турция — страна турбулентная с точки зрения терроризма, — рассказал генерал-майор запаса.

Михайлов предположил, что главная тема предстоящего визита — обсуждение возобновления зерновой сделки. Кроме этого, в ходе беседы президенты могут затронуть вопрос производства турецких беспилотников и их передачи Украине, отметил он.

Турция сидит на двух стульях. Им всегда важнее всего выгода, а не прежние договоренности. Владимир Путин это понимает, но выстраивает рабочие отношения с [президентом Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом — и они эффективны, — считает собеседник.

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе сегодняшней телефонной беседы договорились о визите российского лидера в республику, сообщила канцелярия турецкого лидера. Дата поездки неизвестна.

Путин также объяснил коллеге, что продление зерновой сделки потеряло смысл после невыполнения российских условий. Президент подчеркнул, что РФ готова вернуться к договоренностями после выполнения Западом всех своих обязательств.