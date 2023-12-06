Генерал ФСБ назвал убийство Кивы демонстративным актом возмездия Киева Генерал ФСБ Михайлов назвал убийство Кивы демонстративным актом возмездия Киева

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Александр Михайлов

Убийство украинского экс-депутата Ильи Кивы скорее всего является актом возмездия, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя движения «Сильная Россия» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его мнению, приказ об убийстве экс-депутата Рады мог отдать любой руководитель из украинских спецслужб, а не только представители киевского политического руководства.

Между руководителями в этом плане, думаю, даже развернуто «соцсоревнование». Конечно, СБУ могла это сделать, а могла и военная разведка. Полагаю, нельзя исключать криминальные элементы, возможно, у него были какие-то нерешенные финансовые вопросы, — предположил эксперт.

По словам Михайлова, украинская агентура ведет себя довольно нагло.

Она ведет себя нагло, потому что мы позволяем ей так себя вести. Имею в виду, что сюда много людей приехало [c Украины] c разными целями. Но я склоняюсь к тому, что за убийством стоят нанятые люди. Сомневаюсь, что украинские спецслужбы специально отправляют сюда своих профессиональных сотрудников. Их долго готовить, и быстро можно потерять. Проще найти здесь людей, в том числе которые разделяют их взгляды, позиции, симпатизируют Украине, — предположил генерал-майор ФСБ в отставке.

По мнению Михайлова, главное сейчас обнаружить и задержать исполнителя, через которого можно выйти на заказчика убийства.

Главное управление разведки МО Украины ответственно за смерть бывшего украинского депутата Верховной рады Ильи Кивы, заявил в эфире украинского телевидения представитель ГУР Андрей Юсов. Он добавил, что такой исход ждет и других украинских предателей.

Ранее несколько украинских СМИ отметили, что Кива был убит по заказу СБУ «в рамках спецоперации ведомства». Агентство Reuters также писало, что к гибели экс-нардепа причастна Служба безопасности Украины.