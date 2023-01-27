В Ростехе ответили на сообщения о «снарядном голоде» армии России Чемезов опроверг данные о «снарядном голоде» армии РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снаряды для танка Т-72

Сообщения Киева и некоторых зарубежных СМИ о «снарядном голоде» Вооруженных сил РФ, задействованных в спецоперации, не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, с начала военной операции Россия нарастила производство боеприпасов.

Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то — это полная ерунда. <...> По заказу Минобороны мы увеличили в несколько раз производство боеприпасов, а по некоторым видам оно увеличено на несколько порядков, — сказал Чемезов.

При этом он отметил, что расход патронов для стрелкового оружия, артиллерийских и танковых выстрелов, а также ракет является действительно высоким.

Также генеральный директор госкорпорации сообщал, что предприятия Ростеха в настоящее время создают разведывательно-ударные коптеры для нужд специальной военной операции. Они смогут наносить удары по противнику в составе роя. По его словам, компания готова поставлять беспилотные летательные аппараты в соответствии с потребностями Минобороны.

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