Фото: Сергей Булкин/News.ru

Принадлежащий ВВС США самолёт OC-135B несколько часов кружил над территорией России в рамках Договора по открытому небу.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, американский OC-135B взлетел с подмосковного аэродрома Кубинка и совершил многочасовой полёт над Южным Уралом. Кроме того, с 16 по 19 сентября наблюдательный полёт в небе над...