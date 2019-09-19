https://static.news.ru/photo/0bf1eaba-daec-11e9-aedd-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Первый полёт российского пассажирского лайнера Ил-114 намечен на ноябрь 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор АО «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ» Илья Тарасенко.
С 2023 года запустить в серийное производство и начиная с этого периода выпускать по 12 самолётов в год, — цитирует его ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Индия собирается наладить локальное производство российских пассажирских лайнеров Ил-114. Предназначенный для эксплуатации на местных воздушных линиях самолёт будет предложен местным авиакомпаниям.