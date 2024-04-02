Гексоген в иконах: Киев готовил теракт на Пасху?

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

На границе с Латвией в партии икон и церковной утвари, следовавшей с Украины, нашли 27 взрывных устройств, 70 кг взрывчатки и детонаторы, сообщила ФСБ

То факт, что в Киеве верх берет откровенная бесовщина, получил новое красноречивое подтверждение. На пункте пропуска в Псковской области был задержан автомобиль с прицепом. Поведение водителя нашим спецам показалось странноватым, и автопоезд был подвергнут тщательному осмотру, несмотря на уверения, что в кузове исключительно церковная утварь и иконы. В результате были обнаружены пакеты с сильнейшим взрывчатым веществом — гексогеном. Отдельно хранились взрыватели.

Стоило присоединить их к иконам — и получалась мощная бомба. А в крупных церковных подсвечниках, что обычно устанавливаются перед алтарем, нашлись заряды для гранатомета. Груз направлялся в Москву, и нетрудно представить катастрофические последствия такой «доставки».

В стиле подрыва Крымского моста

О том, что пунктом отправления такого смертоносного груза была Украина, нетрудно было догадаться еще до признания водителя, которого вполне могли использовать втемную. Дело в том, что спецслужбы часто повторяют приемы, которые на каком-то этапе себя оправдали и принесли результат.

И тут же возникают ассоциации с операцией Киева по подрыву Крымского моста. Тогда машина с панелями, в которых была спрятана взрывчатка, прошла через Турцию, Армению, Грузию. Вот и теперь «заряженные» иконы проделали немалый путь через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Прибалтику. И нигде груз не вызвал подозрений ни у таможенников, ни у пограничников. Или наоборот, их попросили смотреть на все сквозь пальцы.

Но вторично «фокус» не удался.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости ФСБ РФ пресекла контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с Украины

С Украины без любви

То, что украинские ГУР и СБУ используют грязные методы работы, давно не секрет. И пока во многих странах мира люди несут цветы к российским посольствам в знак солидарности с пострадавшими в «Крокусе», в Киеве было запланировано новое массовое преступление.

По предварительным оценкам, обнаруженной взрывчатки хватило бы на взрыв многоквартирного дома. Но, скорее всего, иконы-бомбы могли бы одновременно взорваться во многих храмах, например в ходе пасхальных богослужений, когда в церквях полно народу.

Иными словами, все происходит так, как и предсказывали многие аналитики. Проигрывая бои на фронте, украинские власти переносят атаки вглубь российской территории, нанося удары по мирному населению.

А кто адресат в Москве?

Надо полагать, что сообщение о перехвате гексогена вышло в эфир не с колес. И наши спецслужбы уже работают над решением главной задачи: выясняют, кому эти иконы предназначались. Конечно, заказ мог быть и вполне легальным, хотя у нас в стране достаточно производственных церковных мощностей.

Перехваченный смертоносный груз — лишнее доказательство наличия у нас так называемых спящих террористических подпольных ячеек, которые украинские спецслужбы давно стали создавать. Поэтому, разматывая дело с иконами, пройдя по всей предполагаемой цепочке доставки, есть шанс вскрыть опасное подполье в сердце России.

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