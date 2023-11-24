«Где пельмени морозить»: Коц пошутил о «нехватке» ракет у ВС России Военкор Коц пошутил про россиян, которые «потрошат холодильники» для блага ВПК

Фото: МО РФ

На Украине уже не говорят о том, что запасы ракет у российской армии истощатся, заявил военный корреспондент Александр Коц. Так он отреагировал на высказывания спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. Тот утверждал, что перед началом зимы ВС России будут иметь в арсенале не менее 900 крылатых и баллистических ракет. Коц иронично заметил, что для этого вся страна «потрошила холодильники» для блага ВПК.

Заметьте — никто уже не говорит, что у России скоро закончатся ракеты. А все потому, что всей страной чипы из микроволновок выковыривали, последние холодильники и стиральные машины потрошили для блага ВПК. Вот только где теперь на Новый год пельмени морозить? — написал Коц в Telegram-канале.

Ранее Коц пошутил над Киевом после заявление главы офиса украинского президента Андрея Ермака о том, что 2024 год станет для Украины поворотным в ее конфликте с Россией. Как напомнил военкор, в 2022 году президент Владимир Зеленский уже говорил, что 2023-й станет решающим, и призывал весь сектор обороны и безопасности страны показать результаты. За этим последовали слова Ермака про 2024 год. Коц с иронией отметил, что наступает «решающий год, который следует за решающим полугодием, включающим решающий месяц с решающими двумя-тремя неделями».