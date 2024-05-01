Где и почему «отменяют» 9 Мая: как пройдет «Бессмертный полк» в 2024 году

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка» из соображений безопасности. В каких странах и городах России не состоятся памятные мероприятия и почему?

В каких странах «отменили» 9 Мая

1 мая пресс-служба МВД Киргизии сообщила, что власти республики приняли решение отменить шествие «Бессмертного полка». Причиной таких мер указывается обеспечение общественного порядка и безопасности. Местные правоохранители призвали граждан Киргизии с понимаем отнестись к происходящему.

«В целях обеспечения общественного порядка и безопасности МВД предпринимает комплекс мер, направленных на предупреждение и исключения рисков нарушений правопорядка и совершения преступлений в местах массового скопления людей. Учитывая существующие угрозы общественной безопасности, принято решение отменить шествия „Бессмертного полка“ в Кыргызстане», — говорится в соответствующем сообщении.

Ранее решение не проводить в 2024 году традиционные парады Победы и шествие «Бессмертного полка» приняли власти Приднестровья. Причиной этому послужил сохраняющийся в непризнанной республике уровень террористической опасности. Соответствующее решение было принято на совещании у президента Вадима Красносельского. Он предложил местным жителям прийти 9 Мая с портретами фронтовиков и цветами к мемориалам во всех населенных пунктах.

Кроме того, второй год подряд 9 Мая в Алма-Ате не будет проводиться шествие, посвященное памяти казахстанских ветеранов Великой Отечественной войны, рассказал один из организаторов памятной акции Мурат Абдушукуров. По его словам, местный акимат (мэрия) не дает разрешения на проведение шествия, аргументируя это неспокойной обстановкой в мире, внутри страны, опасаясь провокаций.

В связи с этим шествие «Батырларга тагзым» («Поклонимся героям») в этом году пройдет в онлайн-режиме. Фото и биографии участников ВОВ разместят на интернет-площадках и соцсетях общественных объединений ветеранов Казахстана. Акция продлится до 22 июня.

Фото: Артем Кулекин/ РИА Новости Вадим Красносельский

Почему в России отменили шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» в России в 2024 году не будут проводить в очном формате, сообщила 23 апреля ответственный секретарь «Поискового движения России», сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева. По ее словам, такое решение приняли из соображений безопасности.

Помимо этого, ряд регионов России отказались от проведения парада Победы и праздничных салютов 9 Мая по той же причине. Речь идет об Удмуртии, Иркутской, Саратовской, Белгородской, Брянской, Псковской, Рязанской и Курской областях, а также Крыме и Севастополе. Акция «Бессмертный полк» там пройдет в онлайн-формате, как и в Коми, Чите, Забайкальском крае и Нижегородской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Участники «Бессмертного полка» в Москве

Что за новый формат «Бессмертного полка»

По словам Цунаевой, портреты участников войны в рамках акции «Бессмертный полк» можно будет размещать не только на общественном транспорте, но и на фюзеляжах самолетов.

«В этом году хотим расширить этот формат. Рассылаем предложение размещать на фюзеляжах самолетов портреты участников войны в аэроклубы, во все места, где будут полеты», — объяснила сопредседатель штаба движения в беседе с «Радио 1».

Фотографии участников войны и тыла будут размещать на общественном транспорте. Это коснется не только наземного, но и водного транспорта. Например, портреты появятся на прогулочных катерах.

Цунаева добавила, что в штабе движения хотят продолжить размещать портреты в публичных местах и образовательных учреждениях. Также продолжится традиция публикаций портретов на одежде. Кроме того, участники могут делиться в социальных сетях историями о родственниках-фронтовиках, подытожила депутат Госдумы.

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