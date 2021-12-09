ГД приняла законопроект, разрешающий губернаторам избираться более двух раз

Госдума приняла во втором чтении законопроект об организации публичной власти в субъектах РФ. Среди главных позиций документа — установление единого срока полномочий глав регионов, отмена запрета на пребывание в этой должности более двух сроков подряд, а также запрет на использование слова «президент» при указании должности высшего лица в регионе, говорится на сайте ГД.

Проектом закона совершенствуются механизмы организации и взаимодействия органов публичной власти, действующих на территории субъектов Российской Федерации (федеральных, региональных, муниципальных), закрепляются принципы их деятельности. На территории каждого региона продолжает выстраиваться модель единой системы публичной власти, — говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, глава субъекта РФ избирается гражданами напрямую или депутатами регионального заксобрания на пять лет. Сейчас срок полномочий определяется регионом, но не больше этого срока. При этом документом снимается запрет на замещение главой региона этой должности в течение более двух сроков подряд, как это предусмотрено сейчас.

Также закрепляется наименование должности высшего должностного лица региона как «глава». Однако отмечается, что с учётом исторических, национальных и других традиций отдельных регионов он может именоваться по-другому, но не «президент».

Законопроектом определены принципы деятельности органов власти регионов. При этом федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит закону. Закрепляется, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить Конституции РФ и федеральным законам.

Поправками ко второму чтению уточняется, что глава региона получает право вынести предупреждение, сделать выговор или досрочно прекратить полномочия глав муниципальных образований по аналогии с полномочиями президента РФ в отношении высших должностных лиц субъектов РФ.

Первое чтение законопроекта прошло в Госдуме 9 ноября. Большинством голосов он был принят. Против выступили шесть депутатов Государственной думы от Татарстана, который является единственным регионом России, где глава именуется президентом.