ГД приняла закон о выдаче жилья семьям погибших военных без учёта выслуги

https://static.news.ru/photo/b0e6843e-c053-11ea-8f8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума РФ в третьем чтении приняла законопроект парламентариев, который закрепил право родственников умерших или погибших военнослужащих, на право быть обеспеченными квартирами, несмотря на срок службы ушедшего из жизни военного.

В документе подчёркивается, что речь идёт о семьях, нуждающихся в жилье. При этом авторы инициативы отметили, что в связи с этим изменения вносятся в закон «О статусе военнослужащих».

Глава профильного думского комитета по обороне Владимир Шаманов пояснил, что принятие данного проекта закона позволит защитить интересы родственников погибших военных.

Изменения направлены на совершенствование законодательства о жилищном обеспечении военнослужащих, имеет высокую социальную значимость, — цитирует Шаманова ТАСС.

Также проект закона разрешает на основании согласия и письменного заявления военнослужащего, гражданина, уволенного с военной службы, или членов семьи погибшего военного предоставлять им в собственность бесплатно или по договору социального найма жилье размером меньше зафиксированных в законодательстве норм.

Этот момент в проекте закона касается только тех случаев, когда семьям невозможно предоставить жильё, соответствующее нормам или большего метража. При этом сейчас федеральные органы даже при наличии письменного согласия военнослужащих не вправе выделять им жилые помещения меньше установленных законом норм.

Как писал NEWS.ru, ранее Госдума приняла законопроект, который вводит присягу для новых сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии).